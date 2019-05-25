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19-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла теннисный турнир в Страсбурге

25 мая, 18:48

Юная украинская теннисистка в финале обыграла француженку Каролин Гарсию

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото: Getty Images

Третья по рейтингу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 в мире) выиграла второй турнир WTA в нынешнем году и третий в карьере! К титулу в Хуахине 19-летняя спортсменка добавила победу в Страсбурге. В финальном матче против француженки Каролин Гарсии, который продлился три сета, Даяна победила со счетом 6:4, 5:7, 7:6. Счет на тайбрейке уверенный в пользу украинки – 7:3. Интересно, что Каролин Гарсия занимает в мировом рейтинге 24-е место.

Победа на турнире во Франции принесла Ястремской 36 тысяч евро призовых и 280 очков в рейтинг WTA.

Отметим, что Даяна Ястремская входит в наш рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram. Там у Даяны почти 40 тысяч "фанатов". Среди наших теннисисток по этому показателю Даяна третья – после Элины Свитолины (453 тысячи) и Марты Костюк (58).

Напомним, что WTA назвала "Прорывом месяца" выступление Даяны Ястремской в январе. Тогда украинская теннисистка выиграла турнира в Хуахине и дошла до третьего круга Australian Open


Даяна Ястремская

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Тег теннисистка, Даяна Ястремская

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