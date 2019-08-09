19-летняя украинка не смогла выйти в четвертьфинал турнира с призовым фондом 2,8 миллиона

Украинка в двух сетах проиграла сопернице из США

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации WTA Premier 5 в Торонто. В матче третьего раунда 19-летняя украинка проиграла американке Софье Кенин – 2:6, 2:6.

Украинка не смогла продемонстрировать свою игру, допускала много невынужденных ошибок. Между сетами Ястремская взяла медицинский таймаут (у украинки проблемы с левой стопой), но смогла вернуться в матч. У Даяны был шанс отыграться, когда она заработала три брейкпойнта при счете 2:3, но она не реализовала их.

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Ране мы писали, что на этом турнире 19-летняя украинка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренка.

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Вчера лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Торонто. Наша теннисистка в матче 1/8 финала обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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