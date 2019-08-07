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19-летняя украинка обыграла экс-первую ракетку мира на престижном турнире в Канаде

Сегодня, 21:25

Ястремская пробилась в третий раунд турнира серии WTA Premier 5

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий раунд престижнейшего турнира WTA Premier 5 с призовым фондом 2 830 000 долларов в Торонто, Канада. В матче второго раунда украинка за 1 час 54 минуты сломила сопротивление экс-первой ракетки мира двукратной победительницы турниров "Большого Шлема" Виктории Азаренка из Беларуси – 7:5. 7:5.

В первой партии украинка повела 5:1, но не подала на сет дважды, не реализовала пять сетболов, позволив сопернице сравнять счет – 5:5. Однако последние 2 гейма партии остались за украинкой. Во втором сете в отрыв со счетом 5:3 ушла уже Азаренка, но так и не добралась до сетболов. Даяна сравняла счет, а затем в 12-м гейме со второго матчбола завершила матч в свою пользу.

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Ранее на турнире Ястремская обыграла 14-ю ракетку мира Йоханну Конту. Теннисистки провели на корте 1 час и 19 минут.

Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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теннис Виктория Азаренка Даяна Ястремская

Источник: tennisua.org

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