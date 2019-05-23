19-летняя украинка Завацкая впервые в карьере вышла в финал квалификации "Шлема"

Катарина Завацкая разгромила первую ракетку Грузии Екатерину Горгодзе

Катарина Завацкая. Фото: Instagram

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в третий круг квалификации на Ролан Гаррос. В своем втором поединке на турнире Завацкая встречалась с первой ракеткой Грузии Екатериной Горгодзе. Матч завершился разгромной победой украинской спортсменки со счетом 6:0, 6:4. Таким образом, Завацкая впервые в карьере сыграет в третьем круге квалификации на турнире "Большого Шлема".

Теннисистка Катарина Завацкая

Ранее мы писали, что Завацкая вышла во второй круг квалификации на турнире серии "Большого Шлема". В стартовом матче Завацкая встречалась с шестой сеяной представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Бразильянка выиграла первый сет 6:3, во втором, отыграв матчбол, победила украинка со счетом 7:5. В решающей партии Хаддад-Майя повела 3:0 с одним брейком. После того, как Завацкая его отыграла, представительница Бразилии отказалась от продолжения борьбы.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит "Ролан Гаррос". Теннисистка не успела восстановится после травмы плеча. За свою карьеру Мария Шарапова дважды побеждала на "Ролан Гаррос" – в 2012 и 2014 годах.

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