19-летняя украинская теннисистка вышла в пятый четвертьфинал WTA в сезоне

В следующем раунде украинка сыграет с россиянкой, от которой отказалась предыдущая соперница

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA с призовым фондом 500 тысяч долларов в Тяньзцине, Китай. В матче второго раунда 19-летняя украинка, посеянная на турнире под третьим номером, уверенно обыграла экс-14 ракетку мира Пен Шуай из Китая – 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 10 минут. На счету украинки 6 эйсов и 3 двойные ошибки. Следующей соперницей Ястремской станет российская теннисистка Вероника Кудерметова, прошедшая в четвертьфинал на отказе китаянки Чжэн Сайсай.

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Отметим, что для Ястремской – это пятый четвертьфинал сезона. Ранее она доходила до этой стадии в Хобарте, Хуахине, Старсбурге и Ухане.

Ранее мы писали, что Катерина Козлова не смогла доиграть матч на турнире в Австрии. Украинка снялась с поединка из-за травмы.

Отметим, что Элина Свитолина практически обеспечила себе путевку на Итоговый турнир WTA. Несмотря на поражение от Кики Бертенс в Пекине, Свитолина поднялась на одну позицию в Чемпионской гонке и сейчас идет седьмой. Позади нее оказались Серена Уильямс, Бертенс и Белинда Бенчич. Бетенс и Бенчич сейчас выступают на турнире в Линце, но даже в случае победы ни одна из них не сможет обойти украинку.

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