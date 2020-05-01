"90% наших контрактов урезали": Свитолина рассказала о трудностях из-за карантина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своих ожиданиях и опасениях во время пандемии коронавируса.

"Спонсоры поменяли условия контрактов. У нас все зависит от телетрансляций. Телевидение сейчас не транслирует спортивные турниры, поэтому 90% наших контрактов урезали. Это одна из главных проблем для всех теннисистов. Конечно, у нас иные заработки по сравнению с другими спортсменами. Люди, которые стоят в первой полусотне рейтинга, пока что чувствуют себя нормально. Но у тех, кто находится ниже первой сотни, – тяжелая ситуация. Они даже создают фонд, чтобы привлечь хоть какие-то финансы и иметь деньги хотя бы на питание", – отметила Свитолина.

Ранее мы писали, что лучший теннисист мира грозит завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса. Знаменитый сербский спортсмен Новак Джокович выступает против вакцинации.

Позже мы писали, что олимпийская чемпионка из Италии в шоке от слов звезды тенниса. Элиза ди Франчиска выступила с критикой позиции серба Новака Джоковича.

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