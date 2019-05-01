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900 ставок за 27 дней: бельгийский теннисист погорел на нелегальных заработках

1 мая, 14:59

Благодаря чистосердечному признанию Бенжамин Д’оу отделался минимальным наказанием

Бельгиский теннисист Бенжамин Д’оу дисквалифицирован на полгода за то, что делал ставки на матчи. Помимо дисквалификации, 22-летнего Д’оу обязали выплатить штраф размером в 3000 долларов. Впрочем, из этого наказания пять месяцев бана и 2 500 долларов штрафа носят условный характер – то есть эту часть санкций к бельгийцу применят лишь в том случае, если он снова допустит такого рода нарушения. Следовательно, от тенниса его отлучили всего на месяц, а заплатить ему нужно лишь 500 долларов.

Столь мягкое наказание обусловлено тем, что бельгиец сам сообщил о том, что нарушил правила и за 27 дней в 2017 году сделал более 900 ставок, среди которых не было ставок на его матчи. Отметим, что у Бенжамин Д’оу на данный момент нет рейтинга ATP, высшее достижение в нем – 742-е место на конец прошлого года. За свою карьеру, учитывая и парные турниры, он заработал 18 241 доллар.

Как сообщалось ранее, футбольный арбитр посредством Instagram обвинил Сергея Стаховского в "игре на контору". Ярослав Жадан назвал первую ракетку страны "позорищем Украины", что вызвало ироничную реакцию самого Стаховского.

Также сообщалось, что в незаконных ставках на матчи обвинили легенду "МЮ". Пол Скоулз сделал 140 ставок, нарушив правила Футбольной Ассоциации.

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Тег ставки, теннис

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Сегодня|Спорт

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