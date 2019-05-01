900 ставок за 27 дней: бельгийский теннисист погорел на нелегальных заработках

Благодаря чистосердечному признанию Бенжамин Д’оу отделался минимальным наказанием

Бельгиский теннисист Бенжамин Д’оу дисквалифицирован на полгода за то, что делал ставки на матчи. Помимо дисквалификации, 22-летнего Д’оу обязали выплатить штраф размером в 3000 долларов. Впрочем, из этого наказания пять месяцев бана и 2 500 долларов штрафа носят условный характер – то есть эту часть санкций к бельгийцу применят лишь в том случае, если он снова допустит такого рода нарушения. Следовательно, от тенниса его отлучили всего на месяц, а заплатить ему нужно лишь 500 долларов.

Столь мягкое наказание обусловлено тем, что бельгиец сам сообщил о том, что нарушил правила и за 27 дней в 2017 году сделал более 900 ставок, среди которых не было ставок на его матчи. Отметим, что у Бенжамин Д’оу на данный момент нет рейтинга ATP, высшее достижение в нем – 742-е место на конец прошлого года. За свою карьеру, учитывая и парные турниры, он заработал 18 241 доллар.

Как сообщалось ранее, футбольный арбитр посредством Instagram обвинил Сергея Стаховского в "игре на контору". Ярослав Жадан назвал первую ракетку страны "позорищем Украины", что вызвало ироничную реакцию самого Стаховского.

Также сообщалось, что в незаконных ставках на матчи обвинили легенду "МЮ". Пол Скоулз сделал 140 ставок, нарушив правила Футбольной Ассоциации.

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