93 миллиона долларов за год: назван самый высокооплачиваемый теннисист вселенной

На рекламе Роджер Федерер заработал в 11 раз больше, чем на своих спортивных победах

Роджер Федерер / Фото: AFP

Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов 2019 года по версии журнала Forbes. Как сообщает официальный сайт издания, суммарный доход 38-летнего спортсмена за год составил рекордные 93,4 млн долларов, из которых 7,4 млн – призовые, а 86 млн – спонсорские контракты и другая деятельность.

Уроженец Базеля возглавляет рейтинг 14 лет подряд. Серб Новак Джокович занял второе место (50,6 млн долларов). В ТОП-3 оказался Кей Нисикори из Японии (37,3 млн долларов). Четвертым стал испанец Рафаэль Надаль (35 млн долларов). Пятое место и лидерство среди женщин захватила американка Серена Уильямс, заработавшая за 2019 год 29,2 млн долларов.

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Напомним, первая ракетка Украины также может похвастаться финансовыми успехами. Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира, заработав в период с 2018-го по 2019 годы 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона составила прибыль от рекламы.

Увеличить свое благосостояние теннисисты могут на стартовавшем сегодня Открытом чемпионате США. Напомним, общий призовой фонд US Open в этот раз составит космические 57 миллионов долларов.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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