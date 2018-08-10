"А если сердечный приступ?!": Элина Свитолина призывает обучить теннисисток оказанию первой помощи

На украинцев напало травмопроклятие. В Монреале на Rogers Cup ($2 820 000) Леся Цуренко снялась во втором круге из-за травмы бедра при 6:4, 3:2 в пользу испанки Суарес-Наварро. Третий раз за три месяца: после Гаррос и Бирмингема.

А Элина Свитолина мучилась с Михаэлой Бузарнеску, которой уже дважды проигрывала в этом году. Элина впервые взяла у румынки сет, но та сравняла – 3:6, 7:6, а в третьей партии разогналась до 3:0, но Свитолина ответила четырьмя выигранными геймами подряд. Пятого не произошло: во время розыгрыша Бузарнеску побежала за мячом и врезалась в ограждение, схватилась за лодыжку и начала кричать от боли. Элина хаотично пыталась хоть как-то помочь, принесла лед и держала Михаэлу за руку в ожидании медперсонала. Свитолиной показалось, что помощь ждали слишком долго:

"Сразу поняла, что травма серьезная. Я была в полном шоке. Ей было больно. Считаю, несколько медиков должны быть на корте все время. Ни я, ни судья на вышке не знаем, что делать в таких ситуациях. Возможно, нам нужно пройти какие-то курсы. Что будет, если у кого-то случится сердечный приступ?!".





Александр Долгополов между тем перенес операцию на кисти, из-за которой постоянно снимался с турниров. "Как вы заметили, я не много играл в теннис в этом году", – написал в Instagram Александр и заявил, что на корте появится "не ранее 2019 года".