А вот и крайний! Отец Джоковича назвал виновника массового заражения теннисистов коронавирусом

Отец лучшего теннисиста мира серба Новака Джоковича Срджан рассказал, кто, по его мнению, виноват в том, что серия балканских турниров Adria Tour, организованная его сыном, стала источником распространения коронавируса в мировом теннисе.
Напомним, участники выставочного теннисного турнира, проходившего при зрителях и без соблюдения социальной дистанции, после первого этапа в Белграде устроили вечеринку с раздеванием в ночном клубе. Джокович, Зверев, Тим, Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали и развлекались, напрочь позабыв о коронавирусе. В итоге несколько участников турнира и тренеров оказались зараженными.
Первым о заражении коронавирусом заявил бывший бойфренд Марии Шараповой – болгарин Григор Димитров. А дальше – пошло-поехало. COVID-19 диагностировали у хорвата Чорича, серба Троицки и его беременной супруги, хорватской журналистки Мирны Зидарич и самого Новака Джоковича.
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Тем не менее отец Новака Джоковича отказывается признавать в случившемся вину своего сына. Он нашел козла отпущения в лице самого первого заразившегося – Димитрова.
"Сейчас никто себя хорошо не чувствует, но нужно сделать выводы из этой истории. На мой взгляд, виноват Димитров, ведь он отказался тестироваться в Задаре, – цитирует Срджана Джоковича Tennis World USA. – Он прилетел заболевшим, кто знает, где он заразился. Это неправильно. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. В то же время мы будем очень рады вновь провести турнир в Задаре в будущем"
Напомним, сегодня стало известно, когда после коронавирусной паузы впервые сыграет Элина Свитолина. Первая ракетка Украины уже в начале июля выступит на соревнованиях в Швейцарии.
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