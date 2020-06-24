А вот и крайний! Отец Джоковича назвал виновника массового заражения теннисистов коронавирусом

Хотя скандальный тур по Балканам затеял Новак Джокович, его отец взвалил всю вину на бывшего парня Марии Шараповой

Отец лучшего теннисиста мира серба Новака Джоковича Срджан рассказал, кто, по его мнению, виноват в том, что серия балканских турниров Adria Tour, организованная его сыном, стала источником распространения коронавируса в мировом теннисе.

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Напомним, участники выставочного теннисного турнира, проходившего при зрителях и без соблюдения социальной дистанции, после первого этапа в Белграде устроили вечеринку с раздеванием в ночном клубе. Джокович, Зверев, Тим, Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали и развлекались, напрочь позабыв о коронавирусе. В итоге несколько участников турнира и тренеров оказались зараженными.

Первым о заражении коронавирусом заявил бывший бойфренд Марии Шараповой – болгарин Григор Димитров. А дальше – пошло-поехало. COVID-19 диагностировали у хорвата Чорича, серба Троицки и его беременной супруги, хорватской журналистки Мирны Зидарич и самого Новака Джоковича.

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Тем не менее отец Новака Джоковича отказывается признавать в случившемся вину своего сына. Он нашел козла отпущения в лице самого первого заразившегося – Димитрова.

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Новак Джокович и его отец Срджан / Фото: Getty Images

"Сейчас никто себя хорошо не чувствует, но нужно сделать выводы из этой истории. На мой взгляд, виноват Димитров, ведь он отказался тестироваться в Задаре, – цитирует Срджана Джоковича Tennis World USA. – Он прилетел заболевшим, кто знает, где он заразился. Это неправильно. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. В то же время мы будем очень рады вновь провести турнир в Задаре в будущем"

Напомним, сегодня стало известно, когда после коронавирусной паузы впервые сыграет Элина Свитолина. Первая ракетка Украины уже в начале июля выступит на соревнованиях в Швейцарии.

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