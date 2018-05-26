Александр Долгополов снялся с Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает официальный сайт Roland Garros.

По результатам жеребьевки украинец должен был встретиться в первом раунде с лидером рейтинга АТР Рафаэлем Надалем, но снялся из-за проблем с кистью. В результате, Долгополова в основной сетке заменил lucky loser итальянец Симоне Болелли.

Отметим, что Долгополов намерен в течение ближайшего месяца принять решение о возможной операции на кисти. В результате украинец может пропустить весь остаток сезона, а по возвращении в тур воспользоваться защищенным рейтингом.

Таким образом, в мужской основной сетке Roland Garros сыграет только один украинец Сергей Стаховский, который получил статус lucky loser.

Ранее мы писали, что лучший теннисист мира Рафаэль Надаль вышел на четвертое место в истории по количеству завоеванных трофеев. У Надаля 78 титулов. Первое место у американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94)/