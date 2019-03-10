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Американка бита: невероятный камбек Леси Цуренко на турнире с призовым фондом в 9 миллионов

Сегодня, 10:21

Вторая ракетка Украины прошла в третий раунд Индиан-Уэллса, вытащив почти безнадежный матч

Волевая Леся Цуренко
Волевая Леся Цуренко. Фото: Getty Images
Американка бита: невероятный камбек Леси Цуренко на турнире с призовым фондом в 9 миллионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4c7/d19/5c84c7d1974cf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4c7/d19/5c84c7d1974cf.png Теннис Вторая ракетка Украины прошла в третий раунд Индиан-Уэллса, вытащив почти безнадежный матч

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $9 035 428, обыграв в матче-триллере американку Джессику Пегулу - 3:6, 7:5, 6:4.

В первом сете американка взяла гейм на подаче Цуренко и выиграла партию 6:3. Во втором сете украинка проигрывала почти безнадежно – 1:4, но сумела вернуться в игру и, сделав четыре брейка, выиграть – 7:5. Наконец, в решающей партии Цуренко взяла три гейма на подаче американки, отдав лишь две своих подачи, что и привело к итоговой победе украинки – 6:4.

Поединок длился марафонские 2 часа и 12 минут. За это время Леся сделала один эйс и пять двойных ошибок.

Выход в третий раунд турнира, в котором Леся Цуренко сыграет против Арины Соболенко из Беларуси, пополнил счет украинки на $47 170.

Ранее "Сегодня" сообщали, как Леся Цуренко в эротическом купальнике на молнии отдыхает в ОАЭ.

Также сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис стала мамой в 37: у знаменитой швейцарской теннисистки и ее супруга-врача Харальда родилась дочь. Девочке дали имя Лия.


 

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Тег теннис, Леся Цуренко

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Сегодня|Спорт

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