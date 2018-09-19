Американская теннисистка не явилась на матч против украинки Козловой в Китае
На турнире в Гуанчжоу Катерина Козлова получила место в четвертьфинале без борьбы
Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA International с призовым фондом в 250 тысяч долларов в Гуанчжоу, Китай. В матче второго раунда Козлова должна была встретиться с американской теннисисткой Дженнифер Брэйди, но последняя не явилась на матч.
Таким образом, Катерина Козлова вышла в четвертьфинал без борьбы. Следующая соперница Катерины определится в матче между Юлией Путинцевой из Казахстана и Сабиной Лисицки (Германия).
Ранее стало известно, что россиянка Мария Шарапова досрочно завершила теннисный сезон и пропустит три турнира. Новый сезон она планирует начать в январе на турнире в китайском Шэньчжэне.
Напомним, на выходных сборная Украины обыграла Португалию в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
А первая ракетка Украины Элина Свитолина отпраздновала день рождения в Майами и провела выходной возле бассейна. Украинка во Флориде совмещает отдых с тренировками под руководством нового тренера.
Напомним, Элина Свитолина рассталась со своим бывшим тренером после US Open. Элина и Тьерри Асьон начали сотрудничество в конце декабря 2016 года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в ее команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.
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