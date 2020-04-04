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Американская звезда тенниса дала фанатам свой номер телефона, чтобы не скучать на карантине

4 апреля, 17:21

Вадим Авдасев

Слоан Стивенс предложила болельщикам пообщаться на любые темы

Знаменитая американская теннисистка Слоан Стивенс заскучала во время карантина из-за коронавируса и решила более тесно пообщаться со своими фанатами. 27-летняя спортсменка опубликовала в соцсетях свой номер телефона. Читайте также: "В этом году тенниса больше не будет", – жесткое заявление организатора Уимблдонского турнира.

Правда, Стивенс вряд ли собирается разговаривать по телефону: теннисистка предложила болельщикам писать ей в общую группу:

"Я знаю, что карантин заставляет нас чувствовать себя изолированными, и я решила помочь нам почувствовать себя хотя бы немного на связи. Я создала на своем телефонном номере сообщество, так что мы можем общаться о чем угодно. Не знаю, смогу ли я ответить всем, но постараюсь показать себя с наилучшей стороны. Надеюсь, это позволит нам легче переносить нынешний период. Так что пишите мне. Не могу дождаться, чтобы услышать вас, ребята".

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Слоан Стивенс занимает 37-е место в мировом рейтинге, хотя летом 2018 года находилась на третьей строчке. За свою карьеру она заработала более 15 миллионов долларов призовых, в 2017 года выигрывала Открытый чемпионат США, а в 2017-м доходила до финала чемпионата Франции.

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