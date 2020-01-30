Андрей Шевченко "изменил" футболу с теннисом: без вина, похоже, не обошлось

Обладатель "Золотого мяча" отложил в сторону бутсы и взял в руки ракетку

Андрей Шевченко со звездами украинского тенниса / Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, которому прочат полуфинал Евро-2020, сегодня провел в Киеве тренировку по... теннису. Компанию обладателю "Золотого мяча"-2004 на столичных кортах составили теннисные звезды нашей страны – Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Киченок и капитан украинской команды в Кубке Дэвиса Михаил Филима.

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"Теннис объединяет людей", – подписала совместное фото с Шевой теннисистка Леся Цуренко.

Подписчики наших теннисистов, естественно, не оставили без комментариев такую нерядовую встречу:

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Вот это банда!

Звездное фото в полном смысле этого слова

Николаевич ногами играл?))

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Напомним, накануне Сергей Стаховский презентовал свое вино, одобренное в Бордо. По этому поводу один из Instagram-друзей ведущего украинского теннисиста поинтересовался у него: "Шева приехал продегустировать винца?". Стаховский в ответ – подмигнул.

Отметим, что Андрей Шевченко, помимо футбола, известен своей любовью к гольфу и покеру. А во время начала своей карьеры в "Динамо" он даже частенько играл в хоккей.

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