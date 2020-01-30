Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Андрей Шевченко "изменил" футболу с теннисом: без вина, похоже, не обошлось

30 января, 15:34

Обладатель "Золотого мяча" отложил в сторону бутсы и взял в руки ракетку

Андрей Шевченко со звездами украинского тенниса

Андрей Шевченко со звездами украинского тенниса / Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, которому прочат полуфинал Евро-2020, сегодня провел в Киеве тренировку по... теннису. Компанию обладателю "Золотого мяча"-2004 на столичных кортах составили теннисные звезды нашей страны – Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила Киченок и капитан украинской команды в Кубке Дэвиса Михаил Филима.

Реклама

"Теннис объединяет людей", – подписала совместное фото с Шевой теннисистка Леся Цуренко.

Подписчики наших теннисистов, естественно, не оставили без комментариев такую нерядовую встречу:

В тренде
Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью
Коби Брайант
  • Вот это банда!
  • Звездное фото в полном смысле этого слова
  • Николаевич ногами играл?))

Читайте также: Коронавирус грозит сорвать матч теннисных сборных Украины и Тайваня в Запорожье

Напомним, накануне Сергей Стаховский презентовал свое вино, одобренное в Бордо. По этому поводу один из Instagram-друзей ведущего украинского теннисиста поинтересовался у него: "Шева приехал продегустировать винца?". Стаховский в ответ – подмигнул.

Отметим, что Андрей Шевченко, помимо футбола, известен своей любовью к гольфу и покеру. А во время начала своей карьеры в "Динамо" он даже частенько играл в хоккей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Андрей Шевченко Сборная Украины Леся Цуренко Сергей Стаховский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рафаэль Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены: видео курьезного момента
Рафаэль Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены: видео курьезного моментаТеннис
Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в голову
Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в головуТеннис
Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира
Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мираТеннис
Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на руках
Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на рукахТеннис
Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступили
Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступилиТеннис
Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open
Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian OpenТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...