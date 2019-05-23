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Ангелина Калинина стартовала в квалификации Ролан Гаррос с победы

23 мая, 22:18

Молодая украинская теннисистка преодолела стартовый барьер отбора в основную сетку Открытого чемпионата Франции

Ангелина Калинина
Ангелина Калинина. Фото: AFP

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала в квалификации на Открытом чемпионате Франции. В матче первого круга 22-летняя Калинина одержала волевую победу над 24-летней румынской теннисисткой Ириной Бара. поединок завершился со счетом 2:6 7:6, 6:2. Во втором сете украинка дважды неудачно подавала на партию, но на тайбрейке ее преимущество было очевидным. В решающей партии Калинина повела 5:0, но румынка отыграла два гейма. Впрочем, большего Бара достичь не смогла. Поединок продолжался 2 часа 16 минут.

Украинская теннисистка идет дальше. Во втором круге соперницей Ангелины станет девятая сеяная россиянка Анна Блинкова.

Ранее в четверг лучший украинский теннисист проиграл россиянину из третьей сотни рейтинга. В финале квалификации Ролан Гаррос Сергей Стаховский не смог одолеть Алексея Ватутина, занимающего 216-е место в рейтинге АТР.

Ранее в четверг 19-летняя украинка Завацкая впервые в карьере вышла в финал квалификации "Шлема". Катарина Завацкая разгромила первую ракетку Грузии Екатерину Горгодзе.

Катарина Завацкая:


Теннисистка Катарина Завацкая

А другая наша теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге. 19-летняя украинская теннисистка разгромила француженку Фиону Ферро.

Даяна Ястремская:


Даяна Ястремская

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Тег теннисистка, Ролан Гаррос, Ангелина Калинина

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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