Ангелина Калинина вышла в финал квалификации US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина очень близка к тому, чтобы впервые в карьере сыграть в основной сетке турнира "Большого шлема". Калининой удалось выйти в финал квалификации US Open. Во втором раунде отбора украинка в двух сетах обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову – 6:3, 6:1.

В битве за выход в основной раунд US Open Ангелина Калинина сыграет с представительницей Австралии Джейми Фурлис.

Напомним, что завершила выступления на нью-йоркском "Шлеме" юная звезда украинского теннисиса Марта Костюк. Она в двух сетах, уступила чешской теннисистке Мари Боузковой со счетом – 1:6, 5:7.

Ранее стало известно, что Сергей Стаховский и Илья Марченко прекратили борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США.

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.