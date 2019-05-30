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Анонс выступления украинок на Ролан Гаррос: второй матч Цуренко, старт пар и микстов

30 мая, 11:33

Четыре украинские теннисистки сегодня сыграют на Открытом чемпионате Франции: расписание матчей

Леся Цуренко
Леся Цуренко. Фото: AFP

В четверг, 30 мая, на Открытом чемпионате Франции по теннису пройдут четыре матча с участием украинских теннисисток.

Ориентировочно в 14:00 начнется матч первого раунда парного разряда, в котором украинка Даяна Ястремская вместе с россиянкой Анастасией Потаповой сразится с бельгийско-голландским дуэтом Элисон ван Ютванчк / Мэнди Минелла.

Около 16:00 начнется матч первого раунда в разряде микст, в котором украинка Людмила Киченок и мексиканец Сантьяго Гонсалес будут играть против Дивиджа Шарана (Индия) и Сюко Аоямы (Япония).

Примерно в 18:00 свой матч первого круга сыграет с Надежда Киченок. В паре с американкой Эбигейл Спирс она сыграет с чешским дуэтом Катерина Синякова / Барбора Крайчикова, которые посеяны на Ролан Гаррос под первым номером.

Ориентировочно в 18:00 начнется матч второго раунда одиночного разряда Леся Цуренко (Украина) – Александра Крунич (Сербия).

Ранее стало известно, что украинское дерби на Ролан Гаррос не состоится: Катерина Козлова снялась с турнира. Таким образом, Элина Свитолина вышла сразу в третий раунд турнира.

Напомним, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Даяна Ястремская: яркие фото из Instagram


Даяна Ястремская

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Тег Леся Цуренко, теннисистка, Людмила Киченок, Ролан Гаррос, Надежда Киченок, Даяна Ястремская

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Сегодня|Спорт

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