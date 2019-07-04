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Антирекорд тысячелетия: стало известно о громком провале российских теннисисток

4 июля, 22:57

Так плохо, как на кортах лондонского "шлема", россиянки не играли с 2000 года. В мгновенье ока вылетели 11 теннисисток

Россиянка Мария Шарапова
Россиянка Мария Шарапова. Фото: AFP

Российские теннисистки установили собственный антирекорд в нынешнем розыгрыше Уимблдона – впервые в третьем тысячелетии ни одна из спортсменок этой страны не смогла преодолеть второй раунд одного из турниров "Большого шлема". Последняя представительница России в женском одиночном разряде Уимблдона Варвара Флинк выбыла из соревнований в четверг, 4 июля. Во втором круге она проиграла представительнице Германии Юлии Гергес со счетом 1:6, 4:6.

Ранее в первом круге Уимблдона из розыгрыша вылетели россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко и Дарья Касаткина. Во втором раунде турнир покинули Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.

В последний раз россиянки не пробивались в третий круг турнира "Большого шлема" 19 лет назад – на Открытом чемпионате Франции 2000 года. То есть еще в прошлом тысячелетии.

Как мы сообщали, по случаю победы над Шараповой французская теннисистка исполнила лунную походку. Элемент из репертуара Майкла Джексона Полин Пармантье воспроизвела прямо на корте. Правда, уже в следующем раунде сама Полин вылетела из соревнований, уступив испанке Карле Суарес-Наварро.

Также мы сообщали, что в четверг на Уимблдоне-2019 грянула, пожалуй, главная пока что сенсация турнира. Американкая лаки-лузер Лорен Дэвис, ранее в двух сетах одолевшая украинку Катерину Козлову, во втором круге соревнований разделалась с действующей победительницей Уимблдона немкой Ангелик Кербер. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился победой 25-летней американки со счетом 2:6, 6:2, 6:1. Эта победа выглядит еще более сенсационной, если учесть, что Лорен Дэвис играла с травмой – по ходу матча ей оказывали медпомощь. А когда американку обмотали бинтами, она стала похожей на "мумию".

Недавно день рождения отметила российская теннисистка Анна Курникова

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Тег Уимблдон

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Championat.ru

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