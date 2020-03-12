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Ассоциация теннисистов-профессионалов из-за коронавируса прерывает все турниры на шесть недель

12 марта, 12:36

Вадим Авдасев

Женская теннисная ассоциация пока что находится в раздумьях о ближайшем будущем

Британское издание The Telegraph сегодня сообщило, что Совет игроков ATP и руководство Тура в среду провели онлайн-конференцию, в которой обговорили дальнейшие действия. На их решение приостановить все соревнования на шесть недель серьезно повлияло заявление Всемирной организации здравоохранения, которая официально назвала Covid-19 пандемией. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Многие игроки хотели, чтобы турниры продолжались и дальше, но без зрителей, окончательное решение было сделано в пользу полноценной паузы в шесть недель. Если информация издания официально подтвердится, это означает, что соревнования возобновятся с 27 апреля. Другие источники в соцсетях ранее сообщали о более длительном перерыве – 3 месяца. "Однако, пока также нет гарантии, что в конце апреля эту паузу не продлят", – пишет британский таблоид. А вот информации по поводу дальнейших действий Женской теннисной ассоциации (WTA) пока нет.

В это же время из-за коронавируса приостановили чемпионат НБА.

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Турниры ATP, которые попадают в эти сроки:
- Мастерс/WTA Mandatory в Индиан-Уэллс
- Мастерс/WTA Mandatory в Майами
- ATP 250 в Хьюстоне (6-12 апреля)
- АТР 250 в Марракеше (6-12 апреля)
- Мастерс в Монте-Карло (12-19 апреля)
- ATP 500 в Барселоне (20-26 апреля)
- ATP 250 в Будапеште (20-26 апреля)

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карантин теннис перерыв ATP коронавирус

Источник: Большой теннис Украины

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