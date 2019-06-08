Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Австралийка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Ролан Гаррос

8 июня, 20:11

Барти в финале обыграла Вондроушову, а уже в понедельник займет наивысшую за 43 года позицию в рейтинге для Австралии

Эшли Барти
Эшли Барти. Фото: AFP

Австралийка Эшли Барти нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой и впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису. Барти, получившая восьмой номер посева на турнире, в субботнем финале обыграла Вондроушову со счетом 6:1, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 10 минут. Австралийка впервые стала победительницей Ролан Гаррос.

23-летняя Эшли Барти на данный момент занимает восьмое место в рейтинге теннисисток. За свою карьеру на корте она заработала 7,5 миллионов долларов призовых.

После триумфа Барти стало известно, что она поднимется на второе место в рейтинге WTA. Это наивысшая позиция представительницы австралийского женского тенниса в одиночном разряде с 1976 года, когда первой ракеткой мира была Ивонн Гулагонг-Коули.

Ранее в субботу на Ролан Гаррос завершился многострадальный мужской полуфинал. Четыре раза поединок Новака Джоковича и Доминика Тима прерывался из-за дождя, но в итоге победу одержал австриец. В финале Открытого чемпионата Франции Доминик Тим сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, что 7 июня свой 38-й День рождения отметила известная в прошлом теннисистка Анна Курникова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннисистка, Ролан Гаррос, Эшли Барти, Маркета Вондроушова

Вы сейчас просматриваете новость " Австралийка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Ролан Гаррос". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

Новое исследование: Лох-Несское чудовище — правдивая история

Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской: как быть Первой Леди

Земляне, переселившиеся на Марс претерпят эволюционные изменения

"Железный человек" может случиться с каждым из нас

Три облгаза оштрафовали за завышение в платежках

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

Вчера, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь