Австралийка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Ролан Гаррос

Барти в финале обыграла Вондроушову, а уже в понедельник займет наивысшую за 43 года позицию в рейтинге для Австралии

Эшли Барти. Фото: AFP

Австралийка Эшли Барти нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой и впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису. Барти, получившая восьмой номер посева на турнире, в субботнем финале обыграла Вондроушову со счетом 6:1, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 10 минут. Австралийка впервые стала победительницей Ролан Гаррос.

23-летняя Эшли Барти на данный момент занимает восьмое место в рейтинге теннисисток. За свою карьеру на корте она заработала 7,5 миллионов долларов призовых.

















После триумфа Барти стало известно, что она поднимется на второе место в рейтинге WTA. Это наивысшая позиция представительницы австралийского женского тенниса в одиночном разряде с 1976 года, когда первой ракеткой мира была Ивонн Гулагонг-Коули.

Ранее в субботу на Ролан Гаррос завершился многострадальный мужской полуфинал. Четыре раза поединок Новака Джоковича и Доминика Тима прерывался из-за дождя, но в итоге победу одержал австриец. В финале Открытого чемпионата Франции Доминик Тим сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, что 7 июня свой 38-й День рождения отметила известная в прошлом теннисистка Анна Курникова.

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