Австралийский дым звезде из Украины нипочем: "Думаешь, легкие начнут болеть. По факту – ничего"

Теннисист Сергей Стаховский после победы в Мельбурне признался, что ему дышалось абсолютно нормально

Сергей Стаховский / Фото: AFP

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Ведущий украинский теннисист Сергей Стаховский, в первом круге квалификации Australian Open одолевший словенца Блажа Ролу, рассказал о том, влияет ли на него качество воздуха в Мельбурне из-за продолжительных пожаров, окутавших "Зеленый континент". Напомним, ранее украинская теннисистка Завацкая пожаловалась на головную боль из-за дыма в Австралии.

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Сергей Стаховский / Фото: AFP

"Лично мне качество воздуха не мешает, – признался Сергей Стаховский. – Мы вышли разминаться в час дня и да, появилось непривычное ощущение, что видимость – не совсем кристальная. Ранее мы такого никогда не наблюдали в Мельбурне. Подобная картинка в глазах – в Пекине и Шанхае. Там мы в таких условиях играем каждый день. В общем, мне дышалось нормально. Скорее, лишние вопросы возникают на уровне психологии. Думаешь, вот дым, сейчас что-то случится, легкие начнут болеть... По факту – ничего. Мы провели на корте час и 42 минуты, причем в достаточно физическом матче, но я ничего аномального не чувствовал"

Как мы сообщали, из-за смога в Австралии чуть не потеряла сознание теннисистка из Словении. "Я просто не могла дышать и упала на корт", – посетовала Далила Якупович.

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