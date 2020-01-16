Бабушка журналиста не захотела разговаривать с первой ракеткой мира, бросив трубку

Во время пресс-конференции первой ракетки мира Эшли Барти на турнире в Аделаиде зазвонил телефон, который журналист оставил перед австралийской в качестве диктофона.
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- Барти: Кто-нибудь знает Кез? У нее стоит аватарка бабушки.
- Журналист: Да, можете поставить на режим "в самолете"?
- Барти: Привет, Кез... Она бросила трубку... Алло? Кому вы звоните? Это Эшли Барти, а вы кто? Он оставил телефон включенным на пресс-конференции... Она бросила трубку!... Кстати, милая собака!
Напомним, что Эшли Барти обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову во втором круге турнира в Аделаиде со счетом 4:6, 6:3, 7:5. За выход в полуфинал Эшли поспорит с победительницей матча Арина Родионова (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия).
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