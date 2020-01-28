Барти попала на Кенин: определилась первая пара полуфиналисток на Australian Open

София Кенин / Фото: Reuters

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определилась первая пара полуфиналисток – хозяйка кортов Эшли Барти встретится с американкой российского происхождения Софией Кенин.

Читайте также: Бывшего теннисиста из ТОП-100 пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Эшли Барти. Фото – Reuters

В 1/4 финала Australian Open с призовым фондом в 43 млн долларов австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, за 1 час 44 минуты обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

Реклама

София Кенин. Фото – Reuters

В тренде Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

В свою очередь американка София Кенин на пути к полуфиналу Открытого чемпионата Австралии одолела представительницу Туниса Онс Жабер – 6:4, 6:4. Их матч длился 1 час 32 минуты.

Читайте также: Лучший украинский теннисист готовится к завершению карьеры

Отметим, что София Кенин впервые в карьере вошла в четверку лучших на турнире "Большого шлема" и девятый раз на турнирах уровня WTA вообще. При этом на Australian Open американка пока не пересеклась ни с одной сеяной. Последним человеком – в женском и мужском туре, – вышедшим в полуфинал Australian Open без встречи с сеяными, была белоруска Виктория Азаренка в 2013-м. Она в итоге выиграла мельбурнский турнир.

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама