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Барти попала на Кенин: определилась первая пара полуфиналисток на Australian Open

28 января, 09:42

Американка с российскими корнями София Кенин идет по победному пути Виктории Азаренки

София Кенин

София Кенин / Фото: Reuters

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определилась первая пара полуфиналисток – хозяйка кортов Эшли Барти встретится с американкой российского происхождения Софией Кенин.

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Эшли Барти. Фото – Reuters

В 1/4 финала Australian Open с призовым фондом в 43 млн долларов австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, за 1 час 44 минуты обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

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София Кенин. Фото – Reuters

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В свою очередь американка София Кенин на пути к полуфиналу Открытого чемпионата Австралии одолела представительницу Туниса Онс Жабер – 6:4, 6:4. Их матч длился 1 час 32 минуты.

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Отметим, что София Кенин впервые в карьере вошла в четверку лучших на турнире "Большого шлема" и девятый раз на турнирах уровня WTA вообще. При этом на Australian Open американка пока не пересеклась ни с одной сеяной. Последним человеком – в женском и мужском туре, – вышедшим в полуфинал Australian Open без встречи с сеяными, была белоруска Виктория Азаренка в 2013-м. Она в итоге выиграла мельбурнский турнир.

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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теннис Australian Open Эшли Барти София Кенин

Источник: Сегодня|Спорт

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