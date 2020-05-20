Беленюк – вниз головой, телепатка Левченко, парашют Белодед и батл Ризатдиновой: соцсети звезд спорта

Из украинских спортсменов большей активностью в социальных сетях отличаются представительницы прекрасного пола. Не стали исключением и прошедшие сутки, когда наши красавицы-чемпионки поделились подробностями своего времяпрепровождения. Мы также делали обзор соцсетей звезд спорта 19 мая: "Бесспорный" Усик, "секси" Ястремская, Белодед – на папе, сын Горуны – в сумке.

Почти каждый день чем-то делится с публикой одна из лучших теннисисток планеты Элина Свитолина. Одесситка продолжает пребывать в печали. Вчера ее мысли витали в облаках, сегодня она изобразила себя "за ракеткой". Очень похоже на "за решеткой": заключение, в котором нельзя играть в теннис.

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Также не стесняется рассказывать о себе и серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук. На этот раз привлекательная легкоатлетка похвасталась видео тройного прыжка с места, в котором установила "маленький персональный рекорд".

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Призерка олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова призвала к активным действиям тех, кто засиделся на карантине, и пригласила на "диванный батл".

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Как раз для тех, кто расслабился, тяжелоатлет Алексей Торохтий предложил комплекс упражнений под названием "Как вернуться к тренировкам после карантина.

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Знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко попробовала себя в роли телепата. Улыбчивая девушка заставляла подпрыгивать "летательный аппарат" на телефоне силой взгляда, моргая.

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Молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед поделилась сразу тремя медиафайлами. Сначала девушка выложила привлекательное фото в оранжевом топике, затем – в форме на тренировке.

А сегодня Даша весело делала упражнение, бегая с парашютом за спиной.

Даша Белодед с парашютом

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Также сегодня, в среду, борец-депутат Жан Беленюк со смехом показал, как он висит вниз головой, используя специальное приспособление.

Жан Беленюк висит вниз головой

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Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине в домашних условиях

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