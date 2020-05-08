Беременная и прекрасная: известная теннисистка даже в интересном положении полна сюрпризов

Бывшая четвертая ракетка мира и победительница Итогового турнира WTA словацкая теннисистка Доминика Цибулкова совсем скоро станет мамой. Спортсменка находится уже на восьмом месяце беременности, о которой она объявила еще в декабре. За время своего интересного положения Доминика поднабрала вес, однако совершенно не стесняется показывать свои счастливые, а часто и откровенные фотографии.

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Последние фотографии были сделана в день рождения спортсменки. 6 мая Цибулковой исполнился 31 год.

"Получила огромное количество любви на день рождения! Всем большое спасибо", — подписала фото Цибулкова.

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Напомним, что Доминика — победительница Итогового турнира WTA 2016 года в одиночном разряде, финалистка Открытого чемпионата Австралии-2014, победительница девяти турниров WTA и Кубка Хопмана в составе сборной Словакии. В ноябре 2019 года Цибулкова объявила о завершении карьеры.

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Ранее мы также сообщали, что муж Цибулковой опубликовал снимки теннисистки в бикини. Словацкий пловец Михал Навара выступил в роли фотографа своей соблазнительной супруги.

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