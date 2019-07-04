Бернарда Томича оштрафовали на 45 тысяч фунтов за быстрое поражение на Уимблдоне

Главный судья турнира решил, что выступление теннисиста не было профессиональным

Томич на Уимблдоне. Фото: AFP

Австралиец Бернард Томич оштрафован на все призовые за участие в первом круге Уимблдона, а это 45 тысяч фунтов. Томич проиграл Жо-Вилфреду Цонге – 2:6, 1:6, 4:6 за 58 минут.

По новым правилам турниров "Большого шлема" игрок может быть оштрафован на призовые за первый круг, если его выступления не соответствует профессиональному уровню. Главный судья Уимблдона решил, что выступление Томича не было профессиональным.

Интересно, что в 2014 году Бернард Томич проиграл самый короткий матч в истории ATP. Он потерпел сокрушительное поражение от Яркко Ниеминена в первом круге турнира серии "Мастерс" в Майами.

Кстати, в этом году от новых правил пострадал не только Томич. Американскую теннисистку Анну Татишвили лишили призовых за выступление на Ролан Гаррос. В первом круге она проиграла Марии Саккари со счетом – 0:6, 1:6, и судья постановил, что ее выступление не соответствовало профессиональным стандартам.

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