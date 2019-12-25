Бизнес по-детски: эксперты подсчитали будущие заработки 2-летней дочери Серены Уильямс

За один пост в соцсети наследница легенды мирового тенниса может уже сейчас получать 2,5 тысячи евро

Серена Уильямс и ее дочка Олимпия / Фото: Instagram

Двухлетняя Олимпия, дочь американской теннисистки Серены Уильямс и владельца сайта Reddit Алексиса Оганяна, уже сейчас может зарабатывать крупные суммы на своем аккаунте в Instagram, сообщает Tennis World USA. В исследовании говорится, что маленькая Олимпия, у которой уже есть более 600 тыс. подписчиков в популярной социальной сети, может заработать 2338 евро за каждый рекламный пост и 3507 евро за видео, загруженное на ее страницу.

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Фото дочки Серены Уильямс со страницы малышки в Instagram

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Отметим, что учетная запись маленькой девочки находится в ведении ее мамы. Серена завела аккаунт для дочери в Instagram в 2017 году. При этом Олимпия занимает лишь 10-е место в списке детей спортивных звезд по потенциалу своего дохода.

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Возглавляет же рейтинг Леброн Джеймс-младший, сын легендарного баскетболиста. Также в ТОП-10 вошли дети Дэвида Бекхэма, Михаэля Шумахера и Неймара.

Напомним, ранее Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсономпосле ужина Свитолиной с Кличко.Знаменитый боксер заявил, что не хотел бы встретиться с мощной американской теннисисткой на ринге.

Видео: Twitter

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