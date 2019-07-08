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Блеск Серены и Эко-Мугуруса: рейтинг нарядов Уимблдона-2019

8 июля, 08:45

Мода на турнире Большого шлема – кто сумел выделиться в белоснежном дресс-коде соревнований

Серена Уильямс
Серена Уильямс. Фото: AFP

Сегодня стартует вторая неделя Уимблдона-2019. Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина уже повторила достижение 2017 года, выйдя в четвертый круг соревнований. Хотя трава – и не ее любимое покрытие.

Правда, от зарубежных СМИ Свитолиной досталось за платье, в котором она выступает на Уимблдоне. Журналисты назвали его простым и безликим, будто из базовой коллекции. На что Элина тут же отреагировала, защитив свой наряд: "Это нечестно и несправедливо по отношению к дизайнерам, которые вкладывают столько работы для создания нашей одежды".

"Сегодня" собрали теннисистов Уимблдона-2019, сумевших выделиться в белоснежном дресс-коде соревнований, а также топ-наряды на один день.

СТРОГИЙ РОДЖ. Воплощение теннисной классики – это определенно Роджер Федерер. Всегда лаконичный и сдержанный, но в то же время очень стильный.

НАОМИ В САМОМ-САМОМ. Чтобы рассмотреть лучшее платье Уимблдона, у нас был всего матч. Плиссировка и ассиметрические шлейки не помогли Осаке в первом раунде.

БЛЕСК СЕРЕНЫ. Платье Уильямс украшает брошь с 34 кристаллами Сваровски: в 34 она последний раз выиграла Уимблдон. В дополнение – прозрачная куртка.

ЭКО-МУГУРУСА. Еще один наряд, не доживший даже до второго круга. Платье Гарбиньи Мугурусы от Стеллы Маккартни – все в дырочку и из переработанных материалов.

ВИНТАЖ ТИАФО. Американец Фрэнсис Тиафо оделся в поло с имитацией классического вязаного жилета – как выступали в былые времена. Но ретро-стиль ему не помог – выбыл уже в первом раунде.

Как сообщалось ранее, стало известно об историческом провале российских теннисисток. Антирекорд тысячелетия: так плохо, как на кортах лондонского "шлема", россиянки не играли с 2000 года. В мгновенье ока вылетели 11 теннисисток.

Также мы писали, что шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной. Кто выиграет Уимблдон: Эшли Барти и Каролина Плишкова – фаворитки в женской сетке турнира, у мужчин победу прочат Джоковичу, Федереру или Надалю.

Смотрите, как трюки выделывает Федерер на тренировках

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Тег теннис, Уимблдон

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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