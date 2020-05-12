Боксер Редкач – на футболе, Шелестюк прыгнул на фламинго, олимпийский чемпион стал отцом: соцсети звезд спорта

После активности на выходных наши спортсмены несколько затихли в соцсетях. Правда, вчера под вечер боксер Усик дал ответ хейтерам, несколько взбудоражив украинскую спортивную общественность.

Совсем другое настроение было у теннисистки Элины Свитолиной, которая увлеклась здоровым питанием. Так что Свитолина предложила попробовать "Ванильную мечту". Ее землячка и коллега по теннису Даяна Ястремская на карантине занимается благотворительностью и усиленно работает. Во вторник днем молодая теннисистка поделилась видео своей силовой тренировки на берегу Черного моря в родной Одессе. При этом девушка не забыла всех наделить радостью, жестом послав сердце и в начале, и в конце ролика.

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Олимпийский чемпион 2018 года по лыжной акробатике Александр Абраменко вчера вечером впервые стал папой. "Теперь нас трое", – написал 32-летний фристайлист, поблагодарив жену и заодно признавшись в любви к ней и новорожденному сыну.

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Недавно олимпийский чемпион рассказал, какой дорогущий подарок хочет на день рождения.

После длительного молчания активизировался футбольный вратарь Андрей Лунин. Кипер испанского "Овьедо" и сборной Украины запостил пару красивых фоток с тренировки, на которых он ловит мяч.

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Тяжелоатлет Алексей Торохтий в понедельник под вечер на английском пожелал всем хорошей недели и дал установку не забывать улыбаться. Призер чемпионатов Европы и мира опубликовал фотографию с сыном на прогулке.

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Не остались мы без новостей от боксеров. Бывший сумчанин Тарас Шелестюк, который выиграл все бои в профессионалах и рвется к чемпионскому бою, показал, как развлекается в Калифорнии. Тарас под музыку песни "Влажный пляжный движ" решил поразить всех прыжком с бортика бассейна в центр плавательного круга в форме фламинго. Вышло довольно точно, правда, Тарас не ответил, с какой попытки попал в цель.

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А неординарный Иван Редкач из Шостки поздравил с днем рождения друга – бывшего президента украинской Премьер-лиги Владимира Генинсона. Боксер оказался на трибунах НСК "Олимпийский" на футболе с ребенком на руках.

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Одесская каратистка Анжелика Терлюга показала, что не потеряла желание тренироваться, и выложила свежее видео.

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Недавно у жены украинского боксера во время исполнения "Макарены" неожиданно вспорхнула юбка.

Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине

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