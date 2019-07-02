Больше никаких миссис и мисс: на Уимблдоне ломают традиции

Ранее теннисисток объявляли в зависимости от их семейного положения

Уимблдон меняется. Фото: AFP

133-й Уимблдон, который стартовал 1 июля, стал первым, где теннисисток при объявлении счета во время матчей не называют "миссис" или "мисс" в зависимости от их семейного положения. Ранее аналогичным образом поступили на Ролан Гаррос. До 2019 года на Открытом чемпионате Франции к женщинам обращались "мадемуазель" и "мадам".

Организаторы Уимблдона убеждены, что такой шаг соответствует современному времени.

Обращения "мисс" и "мистер" будут использовать только в тех случаях, когда арбитр сообщает, что игрок попросил видеоповтор или получил дисциплинарное наказание.

Ранее мы писали, что платье Элины Свитолиной на Уимблдоне раскритиковали. "Это несправедливо по отношению к дизайнерам", – возмутилась украинка.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

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