"Большинство считали, что буду делать тату": возвращение бывшего №1 Украины откладывается

Александр Долгополов / Фото: AFP

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Экс-первую ракетку Украины Александра Долгополова накрыла череда травм. Планировалось, что он вернется в строй на турнире в Дохе в начале января 2020 года, но теннисист сообщил, что перенес операцию на ноге и его выход на корт откладывается на некоторое время. Ранее мы писали, что бывший лучший теннисист Украины возвращается на открытый чемпионат Австралии.

"Многие предположили, что операция, но все же большинство считали, что я буду делать тату, – пошутил Долгополов. – Все прошло успешно, две недели костылей, на корт через 4-5 недель. Думаю, возвращение придется отложить, посмотрим, на сколько".

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31-летний киевлянин последний раз играл официальные матче в мае 2018 года. Затем испытывал проблемы с рукой, взялся залечивать травмы, из-за чего пропустил полтора года. За это время украинец перенес две операции. Последнюю – в июле, после чего восстанавливался в Греции. В начале сентября он уже приступил к тренировкам на корте. Вспомним, что украинец уже пытался лечиться без длительного "отрыва от производства", когда пропустил три месяца с января по апрель 2018-го. Однако здоровье потребовало большего к себе внимания.

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