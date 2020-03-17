"Большой шлем" изменил график: названа новая дата проведения Ролан Гаррос

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису перенесли турнир на осень. Как сообщает пресс-служба "Ролан Гаррос", соревнование состоится с 20 сентября по 4 октября. При этом еще один турнир "Большого шлема" US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября. Таким образом, интервал между двумя крупными турнирами может составить всего неделю. Организаторы US Open пока не сообщали о переносе дат проведения первенства.

"Ролан Гаррос" должен был пройти с 24 мая по 7 июня в Париже. В прошлом году турнир установил рекорд по посещаемости – 520 тысяч зрителей за две недели.

Кстати, украинский клуб приостановил свою деятельность из-за коронавируса. "Ворскла" ушла на карантин на неопределенный срок.

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Напомним, в конце января Джокович "скушал" Федерера в полуфинале Australian Open, за два с небольшим часа обыграв швейцарца в трех сетах. Таким образом по личным встречам счет в этом теннисном "классико" стал уже 27:23 в пользу серба.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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