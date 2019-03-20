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Бойфренд Элины Свитолиной сменил косички на пышную шевелюру: новая прическа Гаэля Монфиса

Сегодня, 19:24

Французский теннисист Гаэль Монфис сменил имидж

Старый и новый имидж Гаэля Монфиса
Старый и новый имидж Гаэля Монфиса. Фото: Instagram
Бойфренд Элины Свитолиной сменил косички на пышную шевелюру: новая прическа Гаэля Монфиса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/277/192/5c927719299f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/277/192/5c927719299f7.jpg Теннис Французский теннисист Гаэль Монфис сменил имидж

Парень лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной несколько дней назад сменил имидж. Француз Гаэль Монфис теперь носит не привычные косички, а пышную шевелюру. Изменение внешности спортсмена можно проследить по публикациям в социальной сети Instagram: в начале года у него были относительно короткие волосы, затем он появлялся на снимках с косичками, а теперь – с пышной "гривой".

Ранее Элина Свитолина показала, как расслабилась с Монфисом после травмы. Первая ракетка Украины, заработав 328 тысяч долларов, спряталась со своим бойфрендом под пальмами. Оба спортсмена завершили свои выступления на турнире в американском Индиан-Уэллсе с повреждениями. Монфис сошел с дистанции на стадии 1/4 финала, тогда как Свитолина остановилась в шаге от финала соревнований.

Ранее мы рассказывали, как Свитолиной через 11 дней стать мировой ракеткой номер один. Элина может выиграть на турнире Майами не только 1 350 000 долларов, но и звание лучшей теннисистки мира. Правда, для этого ей нужно выиграть соревнование, а первой ракетке мира Наоми Осаке вылететь в

В конце 2018 года Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат теннисисток:

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Тег прическа, теннисист, Элина Свитолина, теннисистка, Гаэль Монфис

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Сегодня|Спорт

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