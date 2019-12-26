Бойфренд Свитолиной рассказал, какой подарок хотел бы получить от украинки на Рождество

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень французский теннисист Гаэль Монфис сначала поздравили всех поклонников тенниса с католическим Рождеством, а затем опубликовали новое совместное видео в соцсетях. Француз рассказал, что бы ему хотелось больше всего получить в этот праздник в качестве подарка. Ранее мы писали, что Свитолину в Дубае привязали к столбу, после чего она раскрыла неожиданную формулу любви.

Рождественская тренировка Свитолиной и Монфиса Видео: Instagram

Оказалось, что Монфис всего лишь хотел, чтобы его девушка Свитолина попала по установленной на корте цели – по коробке с обувью, которую расположили близко к линиям в квадрате. "Я стою тут уже часами, подаю ей мячи в надежде, что она попадет", – признался французский теннисист.

Ранее мы писали, что Федерация тенниса Украины допустит Свитолину к Олимпиаде, если она выступит за сборную. В начале года ФТУ обвинила спортсменку в нежелании играть за сборную и выдвижении ее агентом завышенных финансовых требований. На что одесситка ответила, что залечивала травму, поэтому и не сыграла за сборную в Кубке Федерации. Но в феврале сборная Украины будет играть отборочный турнир Кубка Федерации, а летом в Токио пройдут Олимпийские игры. Исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин по этому вопросу высказал такую позицию:

"В заявку на Олимпиаду войдут теннисистки, которые дадут "добро" на выступления в сборной. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной насчет ее участия в матче в Таллинне. У ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Играх. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Олимпиаде. Единственное, что без согласия ФТУ никакой wild card для Токио-2020, конечно же, не будет".

Сама Свитолина говорила, что хочет играть за сборную, так что остается надеяться, что стороны найдут компромисс. Недавно Элина по собственной инициативе заплатила за операцию молодой Дарье Лопатецкой.

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