Бойфренд Свитолиной устроил дискотеку в ванной с криками по случаю победы украинки

Гаэль Монфис не сдерживал своих эмоций после исторической победы своей девушки на Уимблдоне

Гаэль Монфис и Элина Свитолина. Фото: Instagram

Парень первой ракетки Украины Элины Свитолины эффектно отпраздновал ее победу в 1/4 Уимблдона над чешкой Каролиной Муховой. Напомним, обыграв накануне свою соперницу в двух сетах, Свитолина добилась высшего достижения в своей карьере: она впервые попала в полуфинал турнира Большого шлема, а кроме того, пополнила свой счет на 750 тысяч долларов призовых.

9 Июл 2019 в 11:55 PDT INSTAGRAM (@g.e.m.s.life)

Бойфренд Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис решил отпраздновать победу своей возлюбленной эффектным танцем в ванной. Украинка сперва не поняла, почему музыка играет так громко, однако затем увидела невероятно радостного Гаэля, который поет, танцует и кричит: "Полуфинал! Полуфинал!". Видео опубликовано в общем аккаунте пары в Instagram.



















Как сообщалось ранее, появились новые котировки букмекеров на победителя Уимблдона-2019. Самые высокие шансы на трофей – у Серены Уильямс. Коэффициент на то, что она выиграет турнир, составляет 2.10. На Симону Халеп – 2.75. Украинка Элина Свитолина – третья по котировкам (6.50). Тогда как на Барбору Стрыцову установлен коэффициент 10.00.

Также мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

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