Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Бойфренд Свитолиной устроил дискотеку в ванной с криками по случаю победы украинки

10 июля, 10:53

Гаэль Монфис не сдерживал своих эмоций после исторической победы своей девушки на Уимблдоне

Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина. Фото: Instagram

Парень первой ракетки Украины Элины Свитолины эффектно отпраздновал ее победу в 1/4 Уимблдона над чешкой Каролиной Муховой. Напомним, обыграв накануне свою соперницу в двух сетах, Свитолина добилась высшего достижения в своей карьере: она впервые попала в полуфинал турнира Большого шлема, а кроме того, пополнила свой счет на 750 тысяч долларов призовых.

INSTAGRAM (@g.e.m.s.life)

Бойфренд Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис решил отпраздновать победу своей возлюбленной эффектным танцем в ванной. Украинка сперва не поняла, почему музыка играет так громко, однако затем увидела невероятно радостного Гаэля, который поет, танцует и кричит: "Полуфинал! Полуфинал!". Видео опубликовано в общем аккаунте пары в Instagram.

Как сообщалось ранее, появились новые котировки букмекеров на победителя Уимблдона-2019. Самые высокие шансы на трофей – у Серены Уильямс. Коэффициент на то, что она выиграет турнир, составляет 2.10. На Симону Халеп – 2.75. Украинка Элина Свитолина – третья по котировкам (6.50). Тогда как на Барбору Стрыцову установлен коэффициент 10.00.

Также мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Элина Свитолина, Уимблдон, Гаэль Монфис

Вы сейчас просматриваете новость " Бойфренд Свитолиной устроил дискотеку в ванной с криками по случаю победы украинки". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мухова издевалась над Свитолиной, но Элина прибила "флегматичку": как украинка творила историю на Уимблдоне

Сегодня, 09:16

Эхо поединка первой ракетки Украины против дочки бывшего футболиста "Сигмы" Йозефа Мухи

"Не думала, что это произойдет здесь": признание Свитолиной после феерического выхода в полуфинал Уимблдона

Вчера, 20:15

На английской траве первая ракетка Украины прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Вчера, 12:11

В восьмерку лучших теннисисток вошла представительница Украины Элина Свитолина

Выиграет ли Свитолина Уимблдон: появились новые котировки букмекеров

Вчера, 20:38

Согласно прогнозам аналитиков, украинка – третья претендентка на триумф. Номер один – Серена Уильямс

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Данилюк показал журналистам свой дом в английском стиле

И.Билык впервые прокомментировала предложение руки и сердца

В России отреагировали на оскорбления в Грузии в адрес Путина

Слава Каминская и ее муж впервые прокомментировали развод

«Детей воруют на органы»: в Днепр вернулась старая страшилка

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

В Киевской обл. завелся маньяк: убиты работница ВР и пенсионерка

Пылесосы, которые превращают уборку в праздник

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

Вчера, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:48

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

7 июля, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

7 июля, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь