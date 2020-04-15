Британская теннисистка на карантине хотела пойти работать в супермаркет

Британская теннисистка Наоми Броуди рассказала, как переносит карантин, вызванный пандемией коронавируса. Спортсменка призналась, что сильно переживает из-за вынужденной паузы в карьере и даже думала искать себе другую работу. Напомним, пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

"Теннис – индивидуальный вид спорта, мы играем и зарабатываем деньги. Если мы не играем, мы их не зарабатываем. Все просто. В начале всего этого я подумывала устроиться на работу в супермаркет, потому что у них были вакансии.

Тур на паузе, и никто не зарабатывает. Я знаю многих игроков с низким рейтингом, которые и так мало зарабатывали, у них нет никаких сбережений. Они уже начали кампанию, чтобы получить хоть какую-то финансовую поддержку", – приводит слова спортсменки ВВС.

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30-летняя Броуди занимает 499-е место в одиночном и 142-е место в парном рейтинге WTA. За свою карьеру девушка выиграла только один парный турнир WTA, но при этом заработала 1 259 834 долларов призовых. В текущем сезоне ее заработок составил 54 402 доллара.

Напомним, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года.

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