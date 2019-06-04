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Будет мегафайт: Надаль и Федерер в "угрожающих" битвах вышли друг на друга на Ролан Гаррос

4 июня, 20:36

Матчи легендарных теннисистов прерывались из-за угрозы грозы. Но это не помешало им сделать свое дело

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Фото: Getty Images

Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции с участием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля во вторник, 4 июня, были прерваны из-за угрозы ливня с грозой. На момент остановки испанец Надаль вел у японца Кея Нисикори – 6:1, 6:1, 4:2. Тогда как швейцарец Федерер обыгрывал по сетам 2:1 своего соотечественника Стэна Вавринку. Их поединок был остановлен, когда на табло был счет 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 3:3. В итоге, после возобновления противостояний, Надаль легко добил Нисикори – 6:1, 6:1, 6:3. Продолжительность их встречи составила 1 час 53 минуты. В свою очередь, Федерер довел до победы игру с Вавринкой – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Их матч продолжался 3 часа 40 минут. Теперь в полуфинале Ролан Гаррос титаны Надаль и Федерер сойдутся друг с другом. 

Феноменальный трюк в исполнении Федерера


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Как сообщалось ранее, Лесю Цуренко оштрафовали на 2500 долларов в Париже. Украинская теннисистка наказана за то, что получала подсказки от тренера во время матча Ролан Гаррос.

Также мы писали, что на Ролан Гаррос разгорается скандал. Австрийца выставили из зала, чтобы освободить место для Серены Уильямс. "Что за чушь!" - Доминик Тим шокирован поведением организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Тег Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Ролан Гаррос

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