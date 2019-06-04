Будет мегафайт: Надаль и Федерер в "угрожающих" битвах вышли друг на друга на Ролан Гаррос

Матчи легендарных теннисистов прерывались из-за угрозы грозы. Но это не помешало им сделать свое дело

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Фото: Getty Images

Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции с участием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля во вторник, 4 июня, были прерваны из-за угрозы ливня с грозой. На момент остановки испанец Надаль вел у японца Кея Нисикори – 6:1, 6:1, 4:2. Тогда как швейцарец Федерер обыгрывал по сетам 2:1 своего соотечественника Стэна Вавринку. Их поединок был остановлен, когда на табло был счет 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 3:3. В итоге, после возобновления противостояний, Надаль легко добил Нисикори – 6:1, 6:1, 6:3. Продолжительность их встречи составила 1 час 53 минуты. В свою очередь, Федерер довел до победы игру с Вавринкой – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Их матч продолжался 3 часа 40 минут. Теперь в полуфинале Ролан Гаррос титаны Надаль и Федерер сойдутся друг с другом.

Феноменальный трюк в исполнении Федерера

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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