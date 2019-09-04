Букмекеры оценили шансы первой ракетки Украины одолеть легендарную Серену Уильямс

Элина Свитолина / Фото: AFP

Элина Свитолина в полуфинале US Open сыграет с Сереной Уильямс. Поединок первой ракетки Украины и 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" запланирован на 23:00 по киевскому времени в четверг, 5 сентября. В случае успеха, Элина может стать второй представительницей нашей страны в финале одиночного разряда "Шлема" со времен Андрея Медведева.

Аналитики букмекерских контор уже оценили шансы теннисисток на выход в финал. Американка – большая фаворитка поединка. Коэффициент на победу Серены Уильямс составляет 1.38, тогда как сделать ставку на успех Свитолиной можно за котировку 3.15. Таким образом, шансы украинки сыграть в финале US Open оценили в 30 процентов.

Свитолина и Серена уже пять раз пересекались на корте. Четыре раза побеждала американка, один раз – украинка, причем в последнем матче, который состоялся на Олимпиаде-2016, Элина победила со счетом 6:4, 6:3.

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Свитолина – одна из самых популярных спортсменок Украины. В нашем рейтинге ТОП-100 спортсменов Украины в социальной сети Instagram Элина идет шестой, уступая только футболистам Зинченко и Шевченко, а также боксерам Ломаченко, Усику и Кличко.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

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Как мы писали ранее, Свитолина поделилась первыми эмоциями после исторической победы. "Потрясающий турнир! - поведала Элина, пройдя в полуфинал US Open. – То, что я до этого четырежды уже обыгрывала Йоханну Конту, может, и делало мою задачу в этом поединке проще. С другой стороны, на саму себя было больше давления - я уже не имела другого выбора, кроме как опять ее побеждать".

Как мы писали ранее, за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если она пробьется в финал, то получит 1 900 000 долларов призовых, а если украинка станет победительницей турнира, то пополнит свой счет рекордным в карьере гонораром - на 3 850 000 долларов.

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