Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Бурная вечеринка: чемпионка Уимблдона танцевала в нижнем белье

19 июля, 18:54

Барбора Стрыцова отмечала выигрыш трофея "Большого шлема" в пражском ресторане

Стрыцова и Шувэй с трофеями
Стрыцова и Шувэй с трофеями. Фото: AFP

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, выигравшая Уимблдон в паре с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, в честь победы устроила вечеринку в Праге. В ходе бурного празднования 33-летняя спортсменка сняла футболку, оставшись в бюстгальтере. В таком виде Барбора танцевала на глазах своих друзей и членов семьи, сообщает Daily Mail.

В финальном матче Уимблдона третьи сеяные Стрыцова и Се Шувэй нанесли поражение четвёртой паре турнира канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань, со счетом – 6:2, 6:4.

Стрыцова впервые выиграла турнир "Большого шлема" в парном разряде. Ранее её лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2013 году. Барбора стала первой ракеткой мира в парном разряде.

Напомним, что победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде стала румынка Симона Халеп. В Бухаресте Симоне устроили грандиозный прием. На Национальном стадионе торжественное мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков.

Надо сказать, что и Украина не осталась без награды на Уимблдоне. Соревнования юниорок выиграла наша Дарья Снигур.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, теннисистка, Уимблдон, Барбора Стрыцова

Вы сейчас просматриваете новость " Бурная вечеринка: чемпионка Уимблдона танцевала в нижнем белье". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Мечты сбываются: 8 простых девушек, которые стали принцессами

Алина Гросу призналась, делала ли она пластику носа

BQ Bond — альтернатива Meizu и Xiaomi?

Ученые предложили превратить тоннели метро в "кондиционеры”

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

LoL и Doom на Linux или во что вырос Wine

Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 15:57

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

Вчера, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Чем могут быть опасны подушки и как правильно за ними ухаживать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь