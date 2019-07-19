Бурная вечеринка: чемпионка Уимблдона танцевала в нижнем белье

Барбора Стрыцова отмечала выигрыш трофея "Большого шлема" в пражском ресторане

Стрыцова и Шувэй с трофеями. Фото: AFP

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, выигравшая Уимблдон в паре с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, в честь победы устроила вечеринку в Праге. В ходе бурного празднования 33-летняя спортсменка сняла футболку, оставшись в бюстгальтере. В таком виде Барбора танцевала на глазах своих друзей и членов семьи, сообщает Daily Mail.

В финальном матче Уимблдона третьи сеяные Стрыцова и Се Шувэй нанесли поражение четвёртой паре турнира канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань, со счетом – 6:2, 6:4.

Стрыцова впервые выиграла турнир "Большого шлема" в парном разряде. Ранее её лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2013 году. Барбора стала первой ракеткой мира в парном разряде.

Напомним, что победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде стала румынка Симона Халеп. В Бухаресте Симоне устроили грандиозный прием. На Национальном стадионе торжественное мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков.

Надо сказать, что и Украина не осталась без награды на Уимблдоне. Соревнования юниорок выиграла наша Дарья Снигур.

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