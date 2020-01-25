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Бывшего игрока топ-100 пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

25 января, 13:27

Также Жоао Соуза заплатит штраф в размере 200 тысяч долларов

Жоау Соуза

Жоау Соуза / Фото: Twitter

Бразильский теннисист Жоау Соуза получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Ему придется заплатить штраф в размере 200 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт Tennis Integrity Unit (TIU).

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Расследование установило, что с 2015 по 2019 год спортсмен провел ряд договорных матчей на "челленджерах" и "фьючерсах" в Бразилии, Мексике, США и Чехии. Соузу признали виновным в том, что он склонял других игроков к участию в "договорняках" и избавлялся от улик.

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8 апреля 2019 года уже сообщалось о дисквалификации Соузы, но на следующий день ее отменили. Отмечалось, что бразилец не получил никакого уведомления на электронную почту. Кроме того, представители TIU игнорировали все вопросы журналистов.

Ранее мы рассказывали, что Надаль без труда одолел Карреньо-Бусту и вышел в четвертый круг. Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту и вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: Сегодня|Спорт

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