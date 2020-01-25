Бывшего игрока топ-100 пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Также Жоао Соуза заплатит штраф в размере 200 тысяч долларов

Жоау Соуза / Фото: Twitter

Бразильский теннисист Жоау Соуза получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Ему придется заплатить штраф в размере 200 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт Tennis Integrity Unit (TIU).

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Расследование установило, что с 2015 по 2019 год спортсмен провел ряд договорных матчей на "челленджерах" и "фьючерсах" в Бразилии, Мексике, США и Чехии. Соузу признали виновным в том, что он склонял других игроков к участию в "договорняках" и избавлялся от улик.

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8 апреля 2019 года уже сообщалось о дисквалификации Соузы, но на следующий день ее отменили. Отмечалось, что бразилец не получил никакого уведомления на электронную почту. Кроме того, представители TIU игнорировали все вопросы журналистов.

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