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Бывший бойфренд Шараповой заразился коронавирусом после вечеринки с раздеванием

21 июня, 22:28

Олег Люлька Олег Люлька

Болгарский теннисист Григор Димитров просит всех звезд, с которыми тусовался в последние дни, сдать анализы

Бывший парень россиянки Марии Шараповой известный болгарский теннисист Григор Димитров объявил, что у него обнаружили коронавирус. Отметим, что в эти выходные Димитров играл на выставочном турнире первого номера мирового тенниса Новака Джоковича в Задаре, а в прошлые – в Белграде.

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Ни на одном из этих соревнований между игроками, среди которых были серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим и россиянин Андрей Рублев – не соблюдалось социальное дистанцирование и другие меры предосторожности. Матчи проходили со зрителями.

Более того, как мы писали, теннисисты даже устроили вечеринку с раздеванием. Джокович, Зверев, Тим, Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали в ночном клубе, напрочь позабыв о коронавирусе.

Григор Димитров

Григор Димитров / Фото: AFP

"Я хочу, чтобы все, кто находился со мной в контакте в последние дни, сдали анализы и приняли все необходимые меры. Мне очень жаль, что я мог нанести вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, и, пожалуйста, берегите себя и свое здоровье", – написал у себя в Instagram после положительного теста на коронавирус Григор Димитров

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Добавим, что лучший теннисист мира Новак Джокович перед турниром в Белграде встречался с зараженным коронавирусом баскетболистом "Партизана" Деяном Милоевичем. А до этого Джокович пригрозил завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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теннис Мария Шарапова Новак Джокович Григор Димитров коронавирус теннисисты

Источник: Сегодня|Спорт

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