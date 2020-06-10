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Бывший лучший теннисист мира женился в пятый раз в 73 года: его новая жена на 30 лет младше

10 июня, 17:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пара сыграла скромную свадьбу на родине бывшего спортсмена

Знаменитый румынский теннисист Илие Настасе в пятый раз женился. Избранница 73-летнего спортсмена на 30 лет младше него. Сообщается, что пара сыграла скромную свадьбу на родине бывшего первого номера мирового рейтинга, из гостей были только родственники и близкие друзья молодоженов.

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"Мы не делали ничего особенного. Вышли из церкви и поели в ресторане. Все было просто и красиво. Мы хотели сделать все сделать именно так – мало людей, никакой рекламы. Это то, чего хотела моя жена", – цитирует Настасе Gazeta Sporturilor.

Настасе был первым теннисистом в истории, которому был присвоен статус первой ракетки мира после создания рейтинга ATP. В статусе сильнейшего теннисиста планеты он продержался 40 недель. За свою карьеру он выиграл два турнира серии "Большого Шлема", а также запомнился несколькими громкими скандалами. В свое время он договорился до того, что охранникам Уимблдона запретили пускать на його арену, хотя он был капитаном сборной Румынии.

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свадьба теннис теннисист Илие Настасе

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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