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Бывший лучший теннисист Украины вернется на корт в феврале на турнире в Мексике

15 января, 07:48

Александр Долгополов планирует сыграть в конце зимы в Акапулько

Александр Долгополов

Александр Долгополов / Фото: AFP

Некогда первая ракетка Украины Александр Долгополов не теряет надежды вернуться в профессиональный спорт. Стало известно, что 31-летний киевлянин заявился на турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Мексике. Недавно мы писали, что Александр Долгополов возобновил тренировки.

Последние полтора года Саша лечился, проведя операции на руке и ноге. В конце 2019-го он даже заявился на Открытый чемпионат Австралии. Позже Долгополов снялся с Australian Open, поняв, что не успеет восстановиться.

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Турнир, на который заявился украинец, пройдет в мексиканском Акапулько в самом конце зимы – с 24 по 29 февраля. Покрытие – хард, в основной сетке – 32 теннисиста, призовые – 1,845 млн долларов. До 2014 года там в течение 20 лет играли на грунте, но затем сменили покрытие на хардовое.

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Тем временем нынешняя первая ракетка Украины, Сергей Стаховский, выиграл первый матч квалификации Australian Open. После поединка со словенцем Ролой Стаховский рассказал, что австралийский дым ему не мешает.

Смотрите, как Долгополов играл со своим сервалом

Александр Долгополов сервал Видео: Instagram

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теннис возвращение Александр Долгополов ATP

Источник: xsport.ua

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