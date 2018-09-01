Чемпион US Open дисквалифицирован на два года за кокаин

21-летний австралиец Омар Джасика получил двухгодичную дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. В декабре прошлого года в крови теннисиста были обнаружены следы кокаина.

Впервые внимание теннисной общественности Омар привлек к себе после победы на юниорском Открытом чемпионате США-2014. Тем не менее, перейдя во взрослый теннис карьера у Джасики не заладилась – 239-я строчка в рейтинге ATP является для него лучшим результатом в карьере.

В активе австралийца одна победа на турнире категории "челленджер". Кроме того, на Australian Open-2016 Джасика сумел пробиться во второй раунд соревнований, где уступил французу Жо-Вильфриду Тсонге.

Ранее мы писали, что украинский теннисист Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован антикоррупционной службой Tennis Integrity Unit.

Согласно информации TIU, украинец принимал участие в договорных матчах, осознанно влияя на определенный исход поединка. Противоправные действия Баданова были замечены в матчах на турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе, а также в 2016-м в Египте.