Чемпионка Australian Open в эротичном платье выпила с горла за свою победу

В сногсшибательном наряде 21-летняя американка София Кенин объявила о походе за званием первой ракетки мира

София Кенин / Фото: Reuters

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Американская теннисистка София Кенин после победы на Australian Open устроила фотосессию с чемпионским кубком. Вместе с трофеем, в роскошном откровенном платье она позировала перед камерами на фоне видов Мельбурна, с горла выпив шампанского за собственный триумф.

"Моя мечта сбылась! Было невероятным добраться до этого места и держать в руках чемпионский трофей. Спасибо всем, что были рядом каждый матч. Ваша поддержка – это все для меня. А еще приятно почувствовать себя особенной в этом великолепном платье Джейсона Греча!" – написала Кенин на своей странице в Twitter

Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира "Большого шлема" американка София Кенин, являющаяся уроженкой Москвы, обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании обидчицу Элины Свитолиной Гарбинье Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2.

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Первый на турнирах "Большого шлема" титул позволит Софии Кенин уже в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира. Но она не намерена на этом останавливаться."Не знаю, как выйдет, но надеюсь, что у меня получится стать первой ракеткой мира уже в 2020 году", – говорит 21-летняя американка.

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Видео: Twitter

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