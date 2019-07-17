Чемпионка Уимблдона из Украины: "Иногда запугиваю соперниц своим криком"

Дарья Снигур рассказала об особенностях травы, почему не встретилась с принцем и где взяла изумрудное платье для бала

Дарья Снигур с трофеем. Фото: AFP

— Дарья, как попали в теннис?

— Меня привел отец, захотел сделать из меня профессиональную теннисистку, человека с большой буквы, чтобы я никому не подчинялась в этой жизни и делала то, что хотела. Да, я во многом себе отказываю — в каких-то гулянках, тусовках, но я знаю, к чему я иду, что надо чуть-чуть потрудиться, и я обеспечу себя на всю жизнь. Для меня будут открыты любые двери в этом мире.



Сергей Снигур: Дашу я привел в теннис, когда ей было семь лет. Вообще я очень хотел мальчика и собирался отдать его на футбол. И когда родилась девочка, мне, как спортсмену, хотелось, чтобы она тоже стала спортсменкой (Сергей — экс-футболист. — Авт.). И альтернативой футбола у меня был теннис. Почему? Потому что она сама принимает решения на этих кортах, сама отвечает за результат. Она даже пару играть не любит. Начинали мы на Подоле, а потом потихоньку входили в весь процесс.





— Даша, изначально сделать из вас теннисистку было папиной мечтой. Но когда вы тоже поняли, что этого хотите?

— Когда пошли первые победы. Мне было лет 10-11. Аппетит приходит во время еды. Ты понимаешь, что можешь чего-то добиться в этом спорте, и захотелось играть профессионально. Приносить удовольствие людям.



С. С.: Первый момент — это победа на Мастерсе в Украине, второй момент — мы поехали на чемпионат мира до 12 лет во Франции. Мы ехали туда темной лошадкой, чтобы посмотреть, как играют дети в мире. А до этого мы не выезжали из Украины вообще никуда. И Даша вышла там в финал. Когда мы вернулись, я уже не мог включать заднюю. Если бы там не сыграла, я не знаю, мы бы, наверное, еще занимались, но не настолько я бы уже этим горел. А после Ауреи уже загорелся.



Конечно, поначалу Дашу приходилось заставлять играть — маленький ребенок, и особенно летом, когда все бегают, играют. А я с восьми лет постоянно на отдых брал ракеточки. К слову, и сейчас мы едем отдыхать и все равно берем две ракетки, мячик, все равно будем поддерживать мышечную память.



Я помню, в детстве, когда летом было мало кортов, у нас был рядом стадион, мы брали стульчик, ставили у стеночки, и она на стульчике этом набивала. Потом бегали кроссы. Как бы это ни было тяжело ребенку, я постоянно заставлял ее быть в спорте. И мне очень приятно, что учредитель МТА Игорь Кононенко поверил в Дашу в свое время. Когда он мне озвучил, кого он хочет видеть в будущем, я, честно, где-то даже сомневался, поскольку это были уж такие планы! И плюс потом ее начала тренировать Лариса Савченко. Мне остается только со стороны наблюдать, радоваться и поддерживать.



— Что вам нравится в сотрудничестве с Ларисой Савченко?

— То, что она меня понимает и слышит с полуслова. Мне не надо ничего ей объяснять. Лариса Ивановна меня очень хорошо чувствует, а я — ее. У нас тандем. Самая большая проблема была, когда Лариса Ивановна уехала. Скучала, и было очень сложно пережить этот момент — словно отвалилось звено в цепочке. Папа и Лариса Ивановна — два моих стержня, замок на моей цепочке, если кого-то из вас не станет, все развалится.



— Как тебе трава, как ты к ней адаптировалась? И что было легче выиграть — Рохэмптон или Уимблдон?

— Трава — мое любимое покрытие. Потому что очень быстро летит мяч, нет длинных розыгрышей и матчи не очень длинные. Мне так комфортнее. А на грунте мяч так не летит, очень скользко, очень длинные розыгрыши, надо больше думать головой и работать ногами. А на траве все очень быстро, и, в принципе, можно предугадывать, куда летит мяч. Я в прошлом году уже начинала играть на траве и чувствовала, что все хорошо — моя игра, мое покрытие. А выиграть, конечно, было проще Рохэмптон. Там было тише, спокойнее, никто не давил и не смотрел. Мне не нравится, когда много людей, потому что я еще не привыкла к этому.



— Перед Уимблдоном вы выиграли турнир, потом прошли всю дистанцию на "Шлеме". К финалу уже сказывалась усталость?

— Так а какая усталость? У меня все игры длились меньше часа. Знала ли, что выиграю Уимблдон? Нет. Я не ехала именно за титулом, я шла до турнира шаг за шагом. Потому что если бы ехала именно за Кубком, то никогда б не выиграла.



— А вообще тяжело было дойти до такого титула?

— Да, очень, а потом будет еще сложнее. Профессиональный теннис — это вообще очень сложно. Мне очень жалко маленьких детей, которые идут в профессиональный спорт. Потому что у них нет детства. Во многом приходится себе отказывать. Я скажу честно, если бы папа изначально знал, во что он ввязывается, он бы меня в профи-теннис не отдал (и папа подтвердил. — Авт.). Поэтому юным теннисистам я хочу пожелать терпения. И чтобы вас поддерживали родители, потому что вы одни не справитесь.





— В Англии вы побывали на балу чемпионов. Принца Чарльза видели?

— На королевскую семью мы не попали, потому что очень долго играли финал мужской пары, и они нас не дождались. Но ничего, значит, увижу в следующий раз.



— Шикарное изумрудное платье заготовили заранее?

— Нет, там можно было взять напрокат. Я пришла выбирать, а мне девушки говорят, что сейчас должна подойти юниорская чемпионка. Когда узнали, что это я, мне все помогали выбирать платье. И выбрали самое красивое.



— Вас часто можно увидеть в платье?

— Нет, но мне этого не хватает — возможности надеть платье, каблуки, сделать макияж.



— В свое время вы были в сборной до 14 лет с Костюк и Лопатецкой и наводили страх на всех соперниц в Европе. В каких вы сейчас отношениях? И готовы ли к новым вызовам в сборную?

— Последнее время мы видимся редко, но девочки поздравляли меня с победой. Приятно. Если в таком составе мы будем во взрослой сборной, я буду только за. Мы еще шума наведем (смеется).



— Где нужно быть аккуратнее, чтобы максимально безболезненно перейти во взрослый теннис?

— Главное, не форсировать, спокойно, потому что могут быть травмы, можно сломаться. Тем более взрослые девочки. Они уже опытные, а мы только входим туда.



— Вы говорили, что из украинских теннисистов вам импонирует стиль Ястремской. А в мире?

— Мне нравится Шарапова, она мой кумир. Импонирует ее стиль игры, она атакует.



— Криком тоже готовы запугивать?

— Ну иногда запугиваю соперниц (улыбается). Так получается.





— Что интересно вам за пределами корта? Я знаю, что вы любите читать фантастику.

— Да, сейчас читаю Кейт Уэт "Наследие". Это книга о средневековье. А когда я ее закончу, папа даст мне "Граф Монте-Кристо". Еще ее не читала, папа говорил, что ранее еще ментально до нее не доросла. А когда выиграла Уимблдон, сказал: "Я вижу, что ты уже готова ее понять". Вообще я очень спокойная, не висящая, когда приезжаю домой, предпочитаю сидеть дома с родителями, потому что очень скучаю по ним. Слушаю музыку. Люблю клубняк.

Ранее мы писали, как Дарья Снигур выиграла юниорский турнир Уимблдона. В субботу в финале юная украинская спортсменка победила десятую "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль в двух сетах. Поединок завершился со счетом – 6:4, 6:4, хотя и в первом, и во втором сете Дарье пришлось отыгрываться.

Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

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