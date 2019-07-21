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Чемпионку Уимблдона Симону Халеп в родном городе встречали тысячи людей

21 июля, 15:19

Симона Халеп провела парад в Констанце: теннисистка проезали на двухэтажном автобусе, показала трофей и выступила с речью

Симона Халеп на параде в Констанце
Симона Халеп на параде в Констанце. Фото: Instagram

Румынская теннисистка Симона Халеп провела чемпионский парад в родном городе Констанце в честь победы на Уимблдоне. Халеп проехала по городу на двухэтажном автобусе и продемонстрировала завоеванный трофей жителям города. После этого она выступила с речью перед несколькими тысячами болельщиков на центральной площади. Вместе с Халеп на сцену вышла и ее юная племянница. Население Констанцы – всего 280 тысяч человек.

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Несколько дней назад мы писали о том, что румынскую теннисистку помпезно встречали в Бухаресте. Симоне Халеп рукоплескали 25 тысяч человек. Среди них – легендарный футболист Георге Хаджи. При этом в честь Халеп на стадионе в Бухаресте запускали фейерверки и играла бессмертная We are the champions!

Как мы писали ранее, Симона Халеп за победу на Уимблдоне удостоилась такого же ордена, что и Мирча Луческу. Высшей государственной наградой теннисистку отметил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Также сообщалось, что Халеп понесет флаг Румынии на открытии Олимпиады-2020. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу во время встречи с Симоной. Отметим, что в рейтинге WTA Халеп поднялась на четвертую строчку, в чемпионской гонке – на вторую.

Напомним, что юниорский турнир на Уимблдоне выиграла украинка Дарья Снигур:

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Тег Румыния, теннисистка, Уимблдон, парад, Симона Халеп

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Сегодня|Спорт

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