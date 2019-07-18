Четыре украинки получат путевки в основную сетку последнего турнира "Большого Шлема" в сезоне

На кону Открытого чемпионата США будет стоять более 50 миллионов долларов

Фото: AFP

Четыре теннисистки из Украины получат прямые путевки в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису US Open благодаря своему положению в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Согласно правилам турнира, в основную сетку попадают 102 участницы на момент 15-го июля. Элина Свитолина занимает 7-е место, Даяна Ястремская – 34-е, Леся Цуренко – 36-е, а Катерина Козлова – 66-е.

Также о планах выступить на US Open говорила Катарина Завацкая, но 133-й ракетке мира придется пробиваться в основную сетку через квалификацию. US Open пройдет с 26-го августа по 6-е сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира составит более 50 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что ради 15-летней теннисистки организаторы US Open нарушат правила. Кори Гауфф получит приглашение в основную сетку турнира "Большого шлема.

Напомним, что победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В Бухаресте Симоне устроили грандиозный прием. На Национальном стадионе торжественное мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что Украина тоже не осталась без победы на Уимблдоне. Соревнования юниорок выиграла наша Дарья Снигур.

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