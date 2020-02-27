Чтобы не распространять коронавирус, Украина предложила перенести теннисный матч из Японии

В этом году женская сборная Украины по теннису стала победителем турнира Кубка Федерации в Таллине, на котором разыгрывали путевку в плей-офф Мировой группы. Наши девчата в начале февраля выиграли матчи у команд Болгарии, Хорватии и Эстонии. Теперь за продвижение вверх украинки сразятся со сборной Японии.

По жеребьевке наши должны провести матч на поле соперниц. Запланирован он на 17-18 апреля. Хозяева уже даже назвали город, где он состоится (Осака), и покрытие – хард. Однако на днях Федерация тенниса Японии решила провести матч Кубка Дэвиса (мужского командного турнира) с Эквадором 6-7 марта без зрителей. Связано это с эпидемией коронавируса. На это отреагировала Федерация тенниса Украины, направив японцам официальное письмо с предложением встретиться на нашей территории. Также письмо отправили и в Международную федерацию тенниса. Предлагается это для того, чтобы поединок не проходил без публики.

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